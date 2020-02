Jesteś wielkim fanem polskiego show biznesu? Śledzisz losy gwiazd we wszystkich dziedzinach? W takim razie ten quiz jest w takim razie stworzony dla CIEBIE! Jeśli myślisz, że wiesz ile mają lat polskie gwiazdy, znasz dokładne daty ich urodzin to z pewnością nie będziesz miał problemów z rozwiązaniem tego QUIZU. Na koniec koniecznie pochwal się wynikiem. Do dzieła!

