Patricia Kazadi prowadzi ostatnio aktywny tryb życia. Na poważnie zajęła się swoją karierą muzyczną, jest prowadzącą „You Can Dance” i ma jeszcze czas chodzić na imprezy. Siłę do działania daje jej miłość, o której jeszcze niewiele mówi. Mimo godzin spędzonych w pracy, zawsze wygląda zjawiskowo. Jak ona to robi?

Reklama

Na większe wydarzenia stara się zakładać rzeczy podkreślające swoją indywidualność. Po jej strojach widać, że nie boi się eksperymentować i bawi się skrajnościami. Raz widzimy ją na wysokich koturnach, a już za chwilę pokazuje się w glanach. Lubi nosić luźne swetry, ale gdy trzeba zakłada dopasowane sukienki i na ogół wygląda w nich bardzo seksownie. (Przy dobieraniu kreacji pomaga jej stylistka Mona).



Trudno jednak jednoznacznie zdefiniować styl Kazadi. Z pewnością możemy jednak stwierdzić, że to w co się ubiera odzwierciedla jej pewność siebie i ekspresję.

Reklama

mw