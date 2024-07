Adele od początku swojej kariery zachwyca nie tylko głosem, ale również bardzo spójnym wizerunkiem scenicznym oraz wrodzoną charyzmą. Jedna z najlepszych piosenkarek świata jest świadoma swojego stylu, lubi klasykę i prostotę zawsze najwyższej jakości. Podczas gali i innych uroczystości nie spotkamy jej w niczym innym, jak tylko w czarnych sukienkach. Choć wydawałoby się, że z czasem stanie się to monotonne, wokalistka za każdym razem udowadnia, że czerń można nosić na wiele różnych sposobów i wciąż zachwycać tak jak za pierwszym razem. Kluczowym elementem jej wizerunku jest utapirowana wysoka fryzura, wysmuklająca twarz i poprawiająca jej proporcje.

Chociaż jej figura odbiega od aktualnie narzucanych kanonów piękna, ona dobrze wie jak zrobić atut ze swoich krągłości. Wszystko dzięki kreacjom, które eksponują to co u niej najlepsze, czyli talię i dekolt. Adele pokazała, że wcale nie trzeba dostosowywać się do bezlitosnych wymogów świata mody, aby wyglądać olśniewająco. Wysyła swoim fanom sygnał , że najważniejsze jest być sobą i mieć własny styl, który odzwierciedla naszą osobowość. My jesteśmy zachwyceni jej pewnością siebie, odwagą i wyczuciem stylu i z niecierpliwością czekamy na jej wielki powrót do show biznesu.

Tak prezentowała się Adele w ostatnim czasie: