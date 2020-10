Iga Świątek wyjawiła, na co chce przeznaczyć pieniądze za wygraną w Roland Garros! To ponad 7 mln złotych!

Iga Świątek ma dopiero 19 lat, a już wpisała się do historii polskiego sportu! Przed kilkoma dniami jako pierwsza polska tenisistka, sięgnęła po zwycięstwo we French Open! Jest to turniej wielkoszlemowy, a wygrana w tak prestiżowym konkursie niesie za sobą również ogromne kwoty pieniężne. Ostatnio Iga pojawiła się na oficjalnym Instagramie Red Bulla, gdzie odpowiadała na pytania kibiców. Jeden z nich zapytał, na co tenisistka chce przeznaczyć nagrodę za wygranie Wielkiego Szlema. Okazało się, że 19-latka ma już konkretny cel!

Iga Świątek wyjawiła, na co chce przeznaczyć pieniądze za wygraną w Roland Garros! Spełni swoje wielkie marzenie

Iga Świątek udowodniła, że talent w połączeniu z ciężką pracą, pozwalają wspiąć się na wyżyny! Od kilku dni o zaledwie 19-letniej polskiej tenisistce zrobiło się naprawdę głośno - i to na całym świecie. Nasza rodaczka brawurowo spisywała się na francuskich kortach w prestiżowym turnieju Roland Garros 2020. Co więcej, dotarła do finału, gdzie w fantastycznym stylu pokonała Sofię Kenin.

Tak ogromny sukces sprawił, że Iga Świątek zaliczyła spory awans w rankingu WTA i otrzymała czek na pokaźną sumę. Wywalczenie tytułu w Wielkim Szlemie oznacza dla polskiej tenisistki premię w wysokości aż 1,6 miliona euro, czyli ponad 7 milionów złotych! Chyba nikt nie ma wątpliwości, że ta dziewczyna w pełni zasłużyła na tą nagrodę. Poświęciła dzieciństwo i życie towarzyskie na ciężkie treningi.

Emocje związane z wygraną Igi Świątek w prestiżowym turnieju nie opadają, a media zabiegają o wywiady z młodą tenisistką. Ostatnio nasza mistrzyni była gościem na oficjalnym Instagramie Red Bulla, gdzie wzięła udział w tzw. Q&A i odpowiadała na pytania fanów. Padły pytania między innymi o gratulacje, które najbardziej zaskoczyły zwyciężczynię French Open.

Dostałam wiele wiadomości, ale jestem bardzo szczęśliwa z tych od Roberta Lewandowskiego i Olgi Tokarczuk - wyjawiła Iga Świątek.

Ale oczywiście jedno z najbardziej wyczekiwanych pytań dotyczyło nagrody, którą otrzymała tenisistka za wygranie Wielkiego Szlema. Jeden z fanów zapytał, na co 19-latka chciałaby ją przeznaczyć. Okazało się, że Iga Świątek chce spełnić jedno ze swoich wielkich marzeń.

Marzę o kupnie jachtu, którym mogłabym pływać po polskich jeziorach - powiedziała zwyciężczyni Roland Garros 2020.

Spodziewaliście się, że właśnie o tym marzy nasza tenisistka? My oczywiście trzymamy kciuki za jej dalsze sukcesy i realizację marzeń (w tym kupno jachtu)!

East News

Iga Świątek to pierwsza tenisistka z Polski, której udało się wygrać French Open! Teraz o tej niezwykle utalentowanej 19-latce, mówi cały świat!