Iga Krefft utknęła w Bangkoku przez koronawirusa! Gwiazda "M jak miłość" zdoła wrócić do Polski?

Ze względu na pandemię koronawirusa premier Mateusz Morawiecki zadecydował o zawieszeniu międzynarodowych połączeń kolejowych i lotniczych. Jak już pisaliśmy, gwiazda "M jak miłość" Iga Krefft, która obecnie przebywa w Bangkoku, ma problem z powrotem z domu!

Pojawiła się jednak nadzieja na szczęśliwe rozwiązanie sytuacji dla niej i osób w podobnym położeniu.

Kilka dni temu Iga Krefft za pośrednictwem mediów społecznościowych wyjawiła, że aktualnie przebywa w Bangkoku. Decyzja polskiego rządu o zawieszeniu międzynarodowych połączeń kolejowych i lotniczych spowodowała, że aktorka utknęła w Azji.

Gwiazda bardzo chce wrócić do Polski i zamieściła poruszający wpis na swoim Instagramie.

Proszę Polsko, nie zamykaj granic... Pozwól mi wrócić... Tęsknię za moim pieskiem... [...] Utknęliśmy w Bangkoku. Jak ktoś z Was jest w takiej samej sytuacji albo zna kogoś to proszę napiszcie mi. Nie wiemy do końca co robić, a razem zawsze raźniej - napisała na InstaStory Iga Krefft przed kilkoma dniami.

Teraz jednak pojawiła się nadzieja, że aktorka i jej znajomi będą mogli już niedługo powrócić do kraju. Polskie linie lotnicze LOT organizują połączenia specjalne w ramach operacji "Lot do domu". O tym fakcie gwiazda "M jak miłość" również poinformowała na swoim Instagramie.

To do wszystkich, którzy są w takiej samej sytuacji jak my. Zalogowaliśmy się na stronie "Lot do domu", zobaczymy co to da. W razie czego wszyscy, którzy tu jesteśmy wrócimy sobie po prostu charterem do Polski, no i też będzie fajnie. Mam nadzieję, że nie będą to jakieś ceny z kosmosu jednak, bo nam się udało kupić te kilka miesięcy temu bilety w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam nadzieję, że ceny biletów na te chartery też nie będą jakieś kosmiczne, chociaż słyszałam już różne ploty dotyczące tego. [...] Usłyszałam też, ale nie wiem czy to jest prawda, że można sobie też przebukować bilety - powiedziała na Instastory Iga Krefft.