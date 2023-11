Serialowa Ula z "M jak miłość" dobrze wie jak przyciągnąć uwagę fanów. 23-latka dodała w sieci bardzo odważne zdjęcie, na którym rękoma zasłania swoje piersi! Iga Krefft w ten sposób chciała zwrócić uwagę na jej najnowszy projekt. Jaki? To wyjaśniamy poniżej!

Czy zdjęcie półnagiej Igi przypadło fanom do gustu? A może takich fotografii nie powinno umieszczać się w sieci niezależnie od celu? Przeczytajcie z jaką reakcją spotkało się zdjęcie młodej aktorki!

Iga Krefft rozebrała się

Igę Krefft poznaliśmy, gdy miała 12 lat. Aktorka wcieliła się w serialu "M jak miłość" w adoptowaną córkę Marka i Hanki Mostowiaków. Dziewczynka przyjechała do Grabiny na prośbę swojej koleżanki z domu dziecka, Natalki (Marcjanny Lelek), która to jako pierwsza została zabrana z sierocińca do kochającej rodziny.

Od tego czasu minęło już 12 lat i dziś Iga Krefft nie przypomina już małej dziewczynki! Aktorka w serialu "M jak miłość" wyszła za mąż, a prywatnie również bardzo dobrze wiedzie jej się w miłości!

Ostatnio Iga dała się poznać również jako piosenkarka! W programie "Twoja twarz brzmi znajomo" swoim głosem zachwycała nie tylko jurora Kacpra Kuszewskiego (serialowego ojca) ale i widzów przed telewizorami. Teraz Krefft wydała swoją pierwszą płytę! Wspaniałą wiadomością pochwaliła się na Instagramie.

Kochani! Nastał ten wielki i wspaniały moment! Jaram się jak choinka w wigilię bo w końcu mogę wam powiedzieć!!!! 19 lipca odbędzie się premiera pierwszego singla z płyty! „ZARAZ” bo taki ma tytuł ta piosenka możecie sobie z’ presave’ ować na Spotifaju! Wrzucam link w BIO i posłuchać sobie zaraz po tym jak się tam pojawi???????????????????? - napisała Iga w sieci.

Przy okazji zaprezentowała zdjęcie okładki, na którym... biust zakrywa dłońmi.

uuuuu super super!!!! ????czekam Okładka bomba Ekstra jest okładka, a te napisy w tle to już w ogóle cudo ????????????Super. Piękna okładka ???? - zachwycali się fani półnagim zdjęciem.

Fotografię wykonała siostra Igi, Zuzanna. Zobaczcie najnowszą okładkę Igi. Czekacie na płytę?

Iga Krefft często kusi na Instagramie