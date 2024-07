Przed każdym wielkim wyjściem skupiamy się głównie na wyborze sukienki. Choć to bardzo istotne, bo to właśnie ona będzie tworzyła cały nasz look, to niestety nie dokońca trafne.

To, co rzeczywiście zagwarantuje nam świetną zabawę przez całą noc to niewątpliwie swoboda ruchów i wygoda. Żadna, nawet najlepiej zorganizowana impreza i najpiękniej dobrana kreacja niezaobfituje świetnym nastrojem do zabawy jeśli nie bedziemy miały wygodnych butów!

Dlatego też należy poświęcić więcej czasu na dobór obuwia. Jeśli na codzień nie nosisz wysokich obcasów nie zakładaj ich także na Studniówkę.

Nie dość, że może się okazać, że niespecjalnie potrafisz w nich chodzić, to po kilku chwilach twoje nogi odmówią ci posłuszeństwa. A chyba nikt nie chce przesiedzieć w kącie swój pierwszy poważny bal w życiu!

Specjalnie dla naszych czytelniczek przygotowałyśmy przegląd butów na Studniówkę za rozsądną cenę. A już wkrótce stylista "Flesza" doradzi jak dobierać buty do sukienki!

kj

Reklama