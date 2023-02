Ida Nowakowska pokazała synka! Nagranie z chłopcem podbija sieć

Ida Nowakowska, jak co niedziela, z mężem i synkiem wybrali się do kościoła. Po wyjściu na małego Maksia czekała miła niespodzianka. Co takiego zrobił ksiądz?

Ida Nowakowska słynie z przywiązania do tradycyjnych wartości i wiary. Dlatego chodzi do kościoła w każdą niedziele, oczywiście z mężem, Jackiem oraz synkiem, Maksem. Ostatnio cała trójka wzięła udział w specjalnej mszy dla dzieci, odprawianej w warszawskim kościele św. Krzyża. Po skończonej ceremonii niespełna dwuletni Maksymilian zaprezentował całą gamę opanowanych umiejętności. Nagranie trafiło na Instagram. Zobaczcie sami.

Ida Nowakowska zachwala mszę dla dzieci. Show kradnie jej synek

Ida Nowakowska wrzuciła do sieci urocze nagranie z synkiem w roli głównej. Rodzina, po skończonej mszy, przystanęła jeszcze, by zamienić kilka słów z duchownym. Maks, na rękach Jacka Herndona, poczuł się na tyle pewnie, że zaczął przybijać z księdzem piątki. Mama zasugerowała chłopcu, by ten zrobił jeszcze gest przybijania "żółwika", czyli lekkiego uderzenia pięścią o pięść. Tę "sztuczkę" maluch też doskonale już opanował i nie trzeba było go długo namawiać, by ją wykonał. Chyba mu się podobało, bo na koniec wystawił jeszcze dwa paluszki, pokazując "victorię".

Ksiądz biorący udział w tej uroczej scence, przez cały czas trzymał za pazuchą pluszowego niedźwiadka - jego zaangażowanie i serce okazywane najmłodszym doceniła prezenterka:

Jesteśmy wdzięczni za cudowne niedziele. Księdzu Piotrowi dziękujemy za piątkę i żółwika, ale przede wszystkim za wielkie serce i wspaniałe podejście do dzieci. Polecamy mszę dla dzieci w kościele Św. Krzyża - napisała na Instagramie.

W sekcji komentarzy pojawiły się zachwyty nie tylko nad Maksiem i postawą księdza Piotra, ale i nad religijnością małżonków.

Jak miło się patrzy na takie osoby jak ty, która pomimo tak wielkiej sławy, potrafi jeszcze znaleźć czas na dbanie o wiarę w Boga. Możesz być dla innych wzorem do naśladowania Żółwik i piątka - niby tak niewiele, a jednak tak wiele. Jest pani przecudowna, tak jak i Maksiu - pisano

Nagranie skomentowała też Joanna Opozda, ale ograniczyła się do wstawienia emotikony z serduszkami.

Wygląda na to, że Ida Nowakowska doszła już do siebie po przykrym wypadku, do którego doszło podczas realizacji jednego z odcinków "Pytania na śniadanie". Prowadząca niefortunnie wbiła sobie wtedy gałązkę krzewu w oko i nabawiła się bolesnej erozji rogówki. Cieszymy się, że wszystko dobrze się skończyło i gwiazda śniadaniówki wróciła do formy.

Pawel Wodzynski/East News