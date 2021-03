Ida Nowakowska pokazała szokujące zdjęcie z treningu! Ta fotografia mrozi krew w żyłach

Ida Nowakowska opublikowała na Instagramie zaskakujące zdjęcie! Gwiazda wróciła wspomnieniami do 2019 roku i pokazała jeden z treningów baletowych. To zdjęcie mrozi krew w żyłach, a na twarzy tancerki widać prawdziwy grymas bólu. To nie pierwsza tak kontrowersyjna fotografia Idy Nowakowskiej, pokazująca pracę baletnicy!

Ida Nowakowska pokazała szokujące zdjęcie z treningu!

Ida Nowakowska jest jedną z najpopularniejszych tancerek w Polsce. Jej kariera w mediach nabrała rozpędu, kiedy została jedną z jurorek w programie "You Can Dance. Po prostu tańcz". Idę pokochali widzowie i szybko pojawiała się w kolejnych programach, a obecnie jest jedną z prowadzących "Pytanie na śniadanie" i jurorką w "Dance dance dance". Gwiazda ukończyła szkołę baletową, a dalszą edukację taneczną i aktorską kontynuowała już w Los Angeles. Ostatnio celebrytka pochwaliła się na antenie TVP2, że jest w ciąży i już za trzy miesiące powita na świecie swojego synka.

Choć Ida Nowakowska uwielbia dzielić się z fanami swoim rosnącym ciążowym brzuszkiem, w swoich postach i instagramowych relacjach nawiązuje także do swojej kariery tanecznej. Jakiś czas temu tancerka szokowała internautów zdęciem zmasakrowanych stóp baletnicy i pokazała, jak wiele pracy i bólu kosztują treningi. Teraz znów wróciła do przeszłości i zdecydowała się opublikować zdjęcie z treningu z 2019 roku, na którym prowadzi zajęcia dla młodych baletnic. Na twarzy Idy Nowakowskiej widać grymas bólu i gwiazda po raz kolejny pokazuje, że praca tancerza nie należy do łatwych, jak mogłoby się to wydawać!

Zdjęcie stóp Idy Nowakowskiej z 2016 roku pokazało wszystkim, że praca baletnicy jest często związana z okropnym bólem.

Ida Nowakowska jest doskonałą tancerką i nie raz zachwycała swoimi umiejętnościami, również w programie "Dance dance dance".