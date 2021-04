Ich kariera załamała się przez nałogi! Te gwiazdy najlepsze lata mają za sobą

Zły management, toksyczni partnerzy i rodzina, zaszufladkowanie, depresja i inne problemy psychiczne… Są dziesiątki powodów, dla których mocny debiut w branży niekoniecznie przekłada się na długotrwałą karierę. Oczywiście, Elizabeth Taylor nigdy nie straciła statusu VIP, mimo uzależnienia od leków i alkoholu. Jednak kilkadziesiąt lat temu podaż nowych twarzy była ograniczona, a bardziej powściągliwe media pozwalały dłużej ukryć przed publicznością swoje demony.

Dziś świat jest bardziej bezlitosny – w kolejce do sławy ustawiają się influencerzy i drugie czy trzecie pokolenia celebryckich rodów, a każdy potknięcie dokumentowane przez tabloidy. Wrócić jest trudno, ale nic nie jest niemożliwe! Dzięki rosnącej lawinowo popularności zdrowego trybu życia, coraz więcej gwiazd decyduje się skończyć z używkami. Dla tych, którym pogrzebały karierę, ta ścieżka pozwala dostrzec kolejną szansę.

Konkurentki w drodze na szczyt i... na dno

Największe dziecięce gwiazdy przełomu lat 90. i 00. zaciekle konkurowały o role, choć na potrzeby mediów udawały dobre koleżanki. Dla polskich telewidzów wciąż są gwiazdami, bo powtórki „Czego pragnie dziewczyna”, „Nie wierzcie bliźniaczkom” czy „Zakręconego piątku” puszczane są dość regularnie. Tymczasem Lindsay Lohan i Amanda Bynes , tak jak razem wspinały się na szczyt, tak później solidarnie zaprzepaściły swoje spektakularne kariery.

W przypadku Lohan trudno powiedzieć, czy to używki czy głodne sensacji media wymiotły aktorkę z show-biznesu. Nie pomogły liczne aresztowania za prowadzanie pod wpływem alkoholu albo posiadanie kokainy. Sąd wysyłał Lindsay na przymusowy odwyk aż sześciokrotnie, a tabloidy relacjonowały jej każdy wybryk. Skompromitowana aktorka mogła liczyć na coraz gorsze role, a producenci bali się nie tylko jej wybryków na planie, ale i spadającej sympatii u widzów.

Ostatecznym ciosem była rola w „The Canyons”, u boku popularnego wówczas gwiazdora porno Jamesa Deena. Okazało się, że skandal nie wystarczy, by zwabić widzów do kina. Od tego czasu Lindsay dostaje sporadyczne role w produkcjach niskich lotów (jak reality show MTV czy nieudany serial komediowy „Sick Note”), śpiewa mało popularny pop, prowadzi kluby nocne, sprzedaje jakąś biżuterię i umawia się z coraz bardziej podejrzanymi milionerami. Obecnie mieszka w Dubaju, co pozwala jej rozwijać biznesowe projekty z dala od obiektywów paparazzi.

Do grania chciałaby ponoć wrócić jej równolatka Amanda Bynes, ale w jej przypadku tendencja do używek spotkała się z zaburzeniami psychicznymi (wg diagnozy z 2014 r. Amanada cierpi na chorobę dwubiegunową). Nie widzieliśmy jej na ekranie od 2010 r., a w mediach pojawiała się tylko z powodu kolejnych odwyków i problemów z prawem. Podobno poradziła sobie już z uzależnieniem od Adderallu (leku na ADHD) i marihuany, jednak nadal pozostaje pod kuratelą prawną rodziców, z którymi ma zwichrowane relacje.

Zagubiony pirat

Joanny Depp należy do gwiazd dawnego typu, czyli tych, których wybryki były traktowane jak intrygujące dziwactwo, a nie poważny problem. W latach 90. tworzył z Kate Moss tak piękną parę, że nikt nie przejmował się specjalnie, że zakochani najczęściej są pijani albo na haju. W końcu imprezowy gwiazdor kina artystycznego założył rodzinę i zajął się zarabianiem pieniędzy w mniej lub bardziej baśniowych produkcjach, które z dumą pokazywał swoim dzieciom.

Niestety, odkąd porzucił Vanessę Paradis dla młodszej Amber Heard, jego problemy powróciły ze zdwojoną siłą. Dziś uchodzi za pogubionego faceta w średnim wieku, z nieodłączną butelką i fajkiem w dłoni. Jego pijackie awantury doprowadziły do skandalicznego rozwodu, który ujawnił liczne epizody przemocy domowej. To był ostateczny cios dla aktora, z którym ze względów wizerunkowych rozstały się duże wytwórnie filmowe.

Dziś może liczyć tylko na drobne rólki. Nawet porządna terapia uzależnień nie umożliwi mu powrotu na szczyt, bo z łatką przemocowca jest w show-biznesie spalony. Jedyna szansa to powrót za 20 lat i jakaś wybitna rola doświadczonego przez życie starca.

Przyjaciel na zakręcie

W Polsce fanów serialu „Przyjaciele” liczy się w milionach, a widzowie podnoszą raban, gdy tylko produkcja znika z którejś z platform streamingowych. Losy gwiazd hitu lat 90. są jednak pełne wzlotów i upadków – Jennifer Aniston przekuła sukces w trwałe gwiazdorstwo, większość aktorów utrzymuje się gdzieś w środku stawki, a kochany przez widzów Chandler, czyli Matthew Perry, zaprzepaścił już kilka szans.

Wydawało się, że Perry płynnie pokona drogę od „Przyjaciół” do mocnej pozycji w branży komedii romantycznych, jednak kolejne odwyki świadczyły o pogłębiających się problemach aktora. Jeszcze w latach 90. leczył się z uzależnienia od przeciwbólowego Vicodinu, później doszły jeszcze nielegalne narkotyki i alkohol.

Obecnie kariera Matthew ma się fatalnie, a zdjęcia paparazzi niepokoją. Zaniedbany, otyły, odpalający papierosa od papierosa… Mamy nadzieję, że dawny gwiazdor poradził sobie z wszystkimi innymi nałogami – podobno jego wyjścia na prostą pilnuje młoda i piękna narzeczona.

Nadzieja na powrót

Wiele smutnych historii o nałogach ma jednak szczęśliwe zakończenie. W końcu Hollywood przebaczyło Robertowi Downeyowi Jr. lata picia i ćpania, a po powrocie na plan aktor zarabia krocie dzięki intratnym komiksowym franczyzom. Ciekawym przypadkiem jest też Macaulay Culkin. Słodki Kevin sam w domu przez lata był przywoływany jako sztandarowy przykład upadku dziecięcej gwiazdy. Wychowany przez przemocowego ojca, Culkin wyrósł na mężczyznę, który pokochał każdą możliwą używkę. Zaliczył nawet odsiadkę za posiadanie narkotyków.

W 2012 r. media obiegły przerażające zdjęcia wychudzonego aktora i przez kilka następnych lat wszyscy spodziewali się, że twarde narkotyki wpędzą go do grobu. Tymczasem 40-letni dziś Culkin związał się z Brendą Song, aktorką która również debiutowała w podstawówce, polubił spokój domowego ogniska i doczekał się synka.

Ma nawet szansę na powrót do grania – przypomniał sobie o nim jeden z najpotężniejszych producentów telewizyjnych, Ryan Murphy, który zatrudnił Macaulaya w nowym sezonie kultowej antologii „American Horror Story”. Skoro Lady Gagę AHS doprowadziło do Hollywood, kto wie, czy z Culkina nie będzie jeszcze poważny aktor...