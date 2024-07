Krzysztof Ibisz jest regularnie obiektem plotek prasy. Okazuje się jednak, że docinki wcale go nie ruszają!

- Dyskusje na mój temat wcale mi nie przeszkadzają, bo gazety mają prawo o mnie pisać. Co do wizerunku? Ludzie chcą żyć zdrowo, zmieniają złe nawyki, chodzą na siłownię i ja także. To jest przyszłość - wyznał na łamach "Na żywo".

Zdrowy dystans to podstawa!

(ac)