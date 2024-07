Ostatnimi czasy Krzysztof Ibisz równie dużo czasu co na siłowni i planie programów rozrywkowych, spędza na planie filmowym. Występuje w kilku serialach i najwyraźniej coraz bardziej go to wciąga.

Reklama

- Nie wyobrażam sobie swojej przyszłości bez aktorstwa - deklaruje w "Na żywo". - Wierzę, że przyjdą nowe programy i seriale.

Czy waszym zdaniem Ibisz to dobry aktor?

Reklama

(ac)