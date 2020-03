"Hotel Paradise": Sandra ostro odpowiada Maćkowi: "Czasem trzeba się zamknąć"!

"Hotel Paradise" to jedna z najbardziej oczekiwanych premier w telewizji ostatnich miesięcy. Jednak to co dzieje się ostatnio w programie, to prawdziwe szaleństwo - zwłaszcza kiedy spojrzymy na relację Sandry i Maćka... Sandra i Maciek wydawali się doskonale dobraną parą, ale nie trwało to długo. Kiedy do programu weszła nowa uczestniczka 25-letnia Marta z Łodzi, która na co dzień zajmuje się bankowością, Maciek rzucił Sandrę i wybrał Martę. Podczas zadawania pytań z tzw. "Puszki Pandory", Maciek przyznał wprost, że lubi Sandrę i randka z nią była udana, ale ta z Martą była jeszcze lepsza. Wtedy czara goryczy się przelała, wywiązała się afera między Sandrą a Maćkiem, po które Maciej mówił ostro:

Sandra jest żmiją. Jest osobą żmijowatą, kiedy nadepniesz jej na odcisk, ona po prostu wbije w ciebie jad. Nie wierzyłem, że taka jest... - mówił o Sandrze Maciek w "Hotel Paradise".

Kiedy Sandra odpadła z "Hotel Paradise", postanowiła zabrać głos ws. jej relacji z Maćkiem. Padło wiele gorzkich słów, które mogą rzucić totalnie inne światło na ich były związek.

Sandra komentuje aferę z Maćkiem

Sandra, po tym jak odpadła, postanowiła zabrać głos ws. jej afery z Maćkiem:

Maciek cały czas mnie oczernia, że ja jestem najgorsza i nie patrzy na siebie. Spójrzcie na to zachowanie Maćka i nie róbcie nigdy tego w stosunku do swojej dziewczyny. Czasem trzeba się zamknąć i mieć szacunek do swoich byłych dziewczyn! Czuję, że jeszcze tyle się nasłucham w Instastories, jaka ja zła nie byłam. To jest słabe! - powiedziała na Instastory Sandra.

Sandra uważa, że to ona jest ofiarą, a nie Maciek:

To ja jestem poszkodowana i to ja powinnam być w stosunku do niego agresywna, ale tego nie robię. To on na mnie naskakuje, nie ja na niego! - skwitowała Sandra na Instastory.

A wy po której stronie jesteście? Sandry czy Maćka?