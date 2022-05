"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi w kuszącej bieliźnie świętuje urodziny ukochanego

Klaudia El Dursi zachwyca stylizacjami nie tylko na planie programu „Hotel Paradise", ale również podczas dni wolnych od zdjęć. Jej oliwkowa kreacja, która pięknie podkreśla nie tylko figurę ale również opaleniznę modelki, zwróciła uwagę internautów. Okazuje się, ze to model z popularnej polskiej sieciówki! Ile kosztuje? Zobacz także: Klaudia El Dursi pokazała zdjęcia z nagrania nowego programu na Bali! Jej zmysłowy taniec w bikini to hit! Klaudia El Dursi na planie „Hotel Paradise" w sukience z sieciówki Klaudia El Dursi najbliższe miesiące spędzi na planie programu "Hotel Paradise". Zdjęcia realizowane są na Bali. Ciężko wyobrazić sobie bardziej odpowiednie miejsce na spędzenie ponurej (przynajmniej w Polsce) zimy. Modelka chętnie dzieli się zdjęciami ze swojego pobytu na rajskiej wyspie i zachwyca wakacyjnymi stylizacjami. Zwiewna sukienka z głębokim dekoltem i falbankami w to model dostępny w sklepie Lou. Kreacja idealnie dopasowuje się do przepięknej sylwetki modelki. Jej cena to 369 zł. Czy stylizacje Klaudii, które będziemy mogli podziwiać również podczas emisji programu w TVN7 staną się inspiracją dla Polek na tegoroczne lato? Klaudia idealnie odnajduje się w rajskich warunkach, jakie umożliwiła jej praca nad programem „Hotel Paradise". Dobry nastrój modelki psuje jedynie fakt, że musiała wyjechać na tak długi czas bez rodziny. W Polsce czekają na nią mąż oraz dwaj synowie, którzy pod koniec zeszłego tygodnia odwiedzili ją na Bali. Modelka zapowiedziała, że indonezyjska wyspa będzie jej domem na najbliższe miesiące. Zobacz także: Klaudia El Dursi zostanie na Bali dłużej?! Szczere wyznanie modelki o rozłące z rodziną Klaudia El Dursi zachwyca na...