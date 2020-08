"Hotel Paradise 2": Uczestniczka konkursów piękności i właściciel agencji hostess. Poznajcie kolejnych uczestników!

"Hotel Paradise 2" startuje już 31 sierpnia na antenie TVN 7. Produkcja powoli zdradza nazwiska kolejnych uczestników, których poznamy w trakcie drugiego sezonu hitowego show. Do grona uczestników właśnie dołączyli Kamil Piórkowski oraz Anna Matyasek. Kim są i czy to właśnie oni okażą się najsilniejszym ogniwem programu?

Zobacz także: "Hotel Paradise 2". Oto nowi uczestnicy programu: Dominika Konował i Ivan Yevtushenko

Kamil Piórkowski i Anna Matyasek w "Hotelu Paradise 2"

Premiera drugiego sezonu "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami. Czas więc powoli poznawać uczestników, którzy zameldują się w tytułowym hotelu. Poznaliśmy już Magdę Jankowską, którą wielu widzów kojarzy jeszcze z "Bitwy na głosy", Dominikę Konował, Ivana Yevtushenko oraz Łukasza Karpińskiego, który kilka lat temu wystąpił również w programie randkowym "Take me out - umów się ze mną. Czas na kolejne gorące nazwiska. Do ekipy dołączają Anna Matyasek i Kamil Piórkowski. Czas ich poznać!

Instagram

Anna Matyasek z "Hotelu Paradise 2"

Anna Matyasek ma 25 lat i pochodzi z Wrocławia. Z informacji podanych na stronie programu "Hotel Paradise" dowiadujemy się, że jest finansistką, która na co dzień pracuje w banku. Wcześniej pracowała na giełdzie i zajmowała się kryptowalutami. Interesuje się branżą urodową, tańczy i gra w tenisa. Występowała również w konkursach piękności. Jest finalistką Miss Dolnego Śląska 2019 oraz półfinalistką konkursy Wielkopolska Miss 2018. Jej uroda z pewnością oczaruje pozostałych uczestników!

Annę cechuje elokwencja i spontaniczność. Jest szalona i lubi imprezować.

Jest przyjacielska i umie dogadać się z każdym, kto tylko tego chce. Uwielbia nowe znajomości. Całe życie starała się zachowywać porządnie i przejmowała się zdaniem innych. Postanowiła tupnąć wreszcie nogą i złapać życie za rogi tak, by nie żałować rzeczy na które się nie zdecydowała. Jej motto to „żyj całym sobą albo giń”. - czytamy na stronie programu

Szuka mężczyzny pewnego siebie, dowcipnego, uczuciowego i szczerego. Czy w "Hotelu Paradise" spotka swoją miłość? A może skupi się wyłącznie na wygranej? O tym przekonamy się już za kilka dni!

Kamil Piórkowski z "Hotelu Paradise 2"

Kamil Piórkowski to kolejny uczestnik "Hotelu Paradise 2". Ma 25 lat i pochodzi z Chorzowa. Zawodowo pracuje jako event manager i jest właścicielem agencji hostess. Jest optymistą, który mocno stawia na swój rozwój osobisty. Uwielbia podróżować.

W kobiecie szuka przyjaciela, osoby której można zaufać i wszystko powiedzieć. Ma alergie na zdradę i nieszczerość. Jeśli kocha, potrafi dla swej miłości zorganizować spontaniczną randkę w Tajlandii. Uważa się za człowieka otwartego, który „wali prosto z mostu”. Łatwiej mu się żyje, od kiedy po prostu mówi ludziom, czego od nich oczekuje albo co o nich myśli. Uwielbia flirt i długie rozmowy nocą.- czytamy na stronie "Hotelu Paradise"

Kamil zdradził, że jego ideałem jest wysoka kobieta o długich włosach i głębokim spojrzeniu. Czy odnajdzie go na rajskiej wyspie?

Zobacz także: Łukasz Karpiński z "Hotelu Paradise 2" już wcześniej zabiegał o względy kobiet w innym programie! Z jakim skutkiem?

Kamil Piórkowski dołącza do "Hotelu Paradise 2".

Czy przystojny właściciel agencji hostess z Chorzowa podbije serca uczestniczek?