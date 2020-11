"Hotel Paradise 2": Dominika jest wściekła na uczestników! Bartek zmieni zdanie po tym, co usłyszał!?

Dominika i Bartek przeżywają właśnie czasy świetności swojej relacji w "Hotelu Paradise". Wiele musiało się wydarzyć, aby oboje zrozumieli, że są dla siebie stworzeni. Czy darząc się szczerą relacją mogą czuć się bezpieczni w finałowym tygodniu? Dzisiejsza "puszka pandory" była dla nich wyjątkowo trudna. Okazało się, że pozostali uczestnicy nie do końca wierzą w ich szczerą relację. Szczególnie oberwało się Dominice. Czy Bartek, poznając nowe fakty, zawaha się na zbliżającym się "rajskim rozdaniu"?

Odkąd Bartek wrócił do "Hotelu Paradise 2" wraz z Dominiką tworzą zdecydowanie najzgodniejszą parę. Tych dwoje wpadło sobie w oko już od pierwszego dnia na rajskiej wyspie. Niedługo później pojawił się Artur, który ostatecznie odbił Dominikę, a w efekcie wraz z nią wyeliminował Bartka z programu. Dopiero po czasie uczestniczka zrozumiała, że źle ulokowała uczucia. Powrót Bartka był jak wygrany los na loterii.

Podczas dzisiejszej "puszki pandory" najbardziej oberwało się właśnie Dominice i Bartkowi. Uczestnik publicznie zadeklarował uczucia do partnerki:

Nie wszyscy jednak uważają, że takie uczucia płyną również od Dominiki. Zapytano ją o to, jak to jest, że będąc z Arturem mówiła, że Bartek dla niej nic nie znaczy, po czym po jego powrocie rzuciła mu się w ramiona. Zdezorientowana uczestniczka opowiedziała:

Artur nie do końca zgodził się z wypowiedzią uczestniczki. Pomiędzy byłymi partnerami doszło do sprzeczki:

- Mi mówiłaś, że się tylko z nim przyjaźnisz - Bartek zwrócił już moją uwagę jako pierwszy, przyszedłeś ty i odwróciłeś tę uwagę. - Ty mi powiedziałaś, że ja cię oszukałem i teraz jest obrót sprawy. I będąc ze mną miałaś coś do Bartka - Nie umiem wyrzucić kogoś z głowy i iść do drugiego ale to z tobą byłam i tobą się interesowałam. Bartek był gdzieś obok i dlatego mówiłam, że czuje do niego kumpelstwo i braterstwo i cieszę się, że tak mówiłam i że mogliśmy się kumplować, bo często od tego się zaczyna. - Mogłaś mi powiedzieć i za Bartkiem pójść wtedy. Nie żałowałabyś może tego - Ale czułam więcej do Ciebie zresztą nic już nie zmieni ta rozmowa

Dominika przyznała, że nie spodziewała się takiego ataku ze strony Artura. Zaraz po "pandorze" postanowiła jeszcze raz porozmawiać z Bartkiem:

Bartek zapewnił ją, że wracając do programu zawalczyłby o nią nawet, gdyby była z Arturem. Zdenerwowany sytuacją postanowił skonsultować się z Magdą:

- Smutno mi było, że do***aliście się do mnie i do Dominiki

- Stary, kto tutaj ją atakuje, czy ty wiesz w ogóle co to jest atak? Ja ci powiem moją szczerą opinię. Ja uważam, że gdyby Artur nie odpulił Dominiki, bo jak ja wróciłam to oni już nie byli razem, to wróciłbyś ty to ja nie wiem czy ona by do ciebie przyszła. (...) Pamiętasz, że opuściłeś program i Dominika będzie się wybielać i ja wiem, że to chciał Artur ale Dominika mogła też zaprotestować. Ona jest fajna ale nie do końca ma swoje zdanie.