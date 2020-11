"Hotel Paradise 2": Dominika i Bartek będą kontynuować związek po programie? Padły już pierwsze deklaracje!

Powrót Bartka do "Hotelu Paradise 2" całkowicie odmienił nastawienie Dominiki. Tych dwoje musiało wiele przejść, aby zrozumieć jak bardzo im na sobie zależy. Uczestniczka na widok powracającego Bartka popłakała się ze szczęścia, jednocześnie była pełna obaw, że przez jej decyzję o eliminacji nie będzie chciał z nią tworzyć relacji od nowa. Okazało się zupełnie inaczej!

Widzę w Bartku kandydata na mojego chłopaka. Nie ma na razie nic, co mi się nie podoba - deklaruje szczęśliwa Dominika

Bartek również myśli o budowaniu wspólnej przyszłości! Wygląda na to, że jesteśmy świadkami rodzącej się miłości!

"Hotel Paradise 2": Dominika i Bartek pozostaną w związku po programie?

Dominika i Bartek musieli czekać niemalże do finału, aby ich relacja mogła się zacząć rozwijać. Okazało się, że pomimo przeciwności to uczucie było silniejsze. Dopiero teraz mogą szczerze rozmawiać o tym, co czuli odkąd się poznali na planie show.

Pierwszy raz mi się spodobała blondynka. Mówię szok będzie czacza grana - mówił Bartek o swojej pierwszej reakcji na widok Dominiki

Dziś wybrali się na romantyczną randkę nad brzegiem oceanu:

Tak się cieszę, że jesteś, nie wiem jakbym miała to inaczej pokazać. Ale bałam się, że mnie odrzucisz. Bałam się tego, że możesz powiedzieć: D"omi, było co było ale odrzuciłaś mnie raz i ja już tego nie chce. Poszłaś do Artura to teraz nara".

Bartek z kolei nie ukrywa zainteresowania Dominiką ale chce też jej dać szansę na to, aby ona mogła się wykazać:

Dominice pokazałem, że jestem zainteresowany ale ona musi też to pokazać. Że mogę się na niej oprzeć a ona na mnie.

Uczestnicy zaczęli również planować kontynuowanie swojej relacji po programie:

- Chcę, żebyś mi zaufał. Ja to widzę, nie bez powodu gadałam tutaj o Tobie cały czas.

= Chciałabyś coś po programie?

- No jasne, że bym chciała. Ja mam dosyć spotykania się miesiącami, nic z tego nie wynika, koleś mnie kopie w tyłek, ja znowu zraniona, szukam gdzieś dalej, ja już tak nie chce..

Uczestniczka przyznała, że przez jej oryginalny wygląd ciężko jej było się ustabilizować:

Myślę, że kolesie mnie traktują jako atrakcję. Tego nie mieli, tatuaże, tutaj jakaś dziwna dziewczyna i im się wydaje, że to jest takie na raz. Ale ja też jestem taka za dobra. Ja w to idę, ja się szybko wkręcam w kogoś i nie myślę w ogóle o sobie.

Wygląda na to, że w tym przypadku będzie zupełnie inaczej! Kibicujecie ten parze?

Relacja Dominiki i Bartka kwitnie! Czy ich relacja zakończy się wielką miłością po programie? Trzymamy kciuki!

Zarówno Dominika jak i Bartek zadeklarowali, że chcieliby stworzyć ze sobą coś więcej. Pasują do siebie?

