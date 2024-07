Na prezentacji kolekcji Bizuu na sezon wiosna-lato 2013 nie zabrakło najpopularniejszych polskich gwiazd celebrytek. Na imprezie pojawiły się m. in. Joanna horodyńska, Agnieszka Szulim, Natalia Siwiec, Klaudia Halejcio i Anna Mucha. Tego dnia większość z nich miała na sobie najnowsze propozycje polskiej marki .

Agnieszka Szulim pokazała się w czarnym żakiecie z baskinką, Natalia Siwiec pozowała w małej białej z najnowszej kolekcji marki, a Anna Mucha postawiła na pastelowe odcienie również również z metką Bizuu. Wszystkie trzy wyglądały bez zarzutu.

Joanna Horodyńska po raz kolejny wybrała odważną stylizację. Tym razem miała na sobie panterkę od stóp do głów i połączyła ją z białymi szpilkami. Do tego ryzykownego zestawu dodałą czarną kurtkę, która trochę złagodziła cały look. Ocenę tego połączenia pozostawiamy wam.

Tak gwiazdy wyglądały się na prezentacji Bizuu: