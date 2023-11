Honorata "Honey" Skarbek wspomina Zombie Boy'a!

Honorata Skarbek wróciła z nową płytą i jej kariera znów nabrała tempa. Chętnie zapraszana jest do śniadaniówek, gdzie promuje nowe wydawcnictwo. Oprócz tego, jej głównym zajęciem od kilku tygodni jest praca przy programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Honey będzie tam rywalizować o pieniądze przeznaczane na cele charytatywne. Właśnie podczas nagrań jednego z odcinków, nasza reporterka porozmawiała z piosenkarką, która opowiedziała o zmarłym niedawno Zombie Boy'u. "Honka" poznała go na planie teledysku do swojej piosenki "Sabotaż" w 2011 roku. Jak go wspomina? Jakim był człowiekiem? Wszystko w materiale w wideo!

Wystąpi w 10. edycji show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"