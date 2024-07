Honorata „Honey” Skarbek, to ostatnio jedna z ciekawszych postaci w polskim show-biznesie. Na co dzień blogerka, po godzinach piosenkarka jak każda kobieta lubi zmiany wizerunku. Podobno najczęściej są one powodowane zmianami w życiu. A jako że Honorata podpisała ostatnio kontrakt w Szwecji, to też postanowiła odmienić i odświeżyć swój look. Postawiła na drastyczną zmianę fryzury. Z bardzo ciemnych włosów przeszła na ciemny blond. Trzeba przyznać, że to zmiana raczej na korzyść.

