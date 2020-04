Hitowe skórzane baleriny Loft37 w Biedronce za 49 złotych. Ich regularna cena to ponad 300 złotych!

Biedronka znów to zrobiła - kolejny raz nawiązała współpracę z marką Loft37. Biedronka i Loft37 mają już kilka innych kooperacji. Najnowsze balerinki, które zobaczycie poniżej, możecie kupić w Biedronce od 6 kwietnia do 18 kwietnia 2020. Dostępnych jest kilka modeli, np. z kokardami, w kolorach czarnym czy w kolorze szarym. Buty kosztują 49,99 zł - to naprawdę okazyjna cena, ponieważ są wykonane z naturalnej skóry, a ich regularna cena w sklepach bez promocji przekracza 300 złotych!

To nie pierwsza współpraca Biedronka z Loft37. Kilka tygodni temu pisaliśmy na Party.pl o hitowych torebkach Loft37, które również mogliście kupić w Biedronce (Torebki Loft37 w Biedronce za 99 złotych!). Teraz balerinki będą stanowić idealne dopełnienie każdej wiosennej stylizacji.

Zobacz także: Lidl przecenił kultowe sneakersy Fila! To model idealny na wiosnę 2020

Oto hitowe balerinki z oferty Loft37!

W Biedronce kosztują 49 złotych, a ich regularna cena przekracza przeważnie 300 złotych!