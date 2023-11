1 z 5

To miał być dla niego wspaniały rok. Jego brat Gerard brał ślub i poprosił go na świadka. Niedługo po ślubie miały odbyć się chrzciny, bo Gerard i jego narzeczona spodziewali się dziecka. I oboje chcieli, by Tomasz Komenda (41) został ojcem chrzestnym maleństwa. Nic z tych planów jednak nie wyszło, a rok 2000 stał się dla 23-letniego wówczas chłopaka początkiem dramatu, który trwał do marca tego roku. A właściwie trwa nadal, bo choć Komenda jest już wolny, wciąż nie może zapomnieć o tym, co niesłusznie wycierpiał.

Fatalna pomyłka

„Zgwałcenie, wykrwawienie, zamarznięcie”. To wpis w akcie zgonu 15-letniej Małgorzaty, której nagie ciało znaleziono 1 stycznia 1997 roku niedaleko dyskoteki Alcatraz w Miłoszycach. Brutalna zbrodnia wstrząsnęła tą wioską pod Wrocławiem. Wszyscy się tam znają. Nikt nie mógł uwierzyć, że wśród sąsiadów znalazł się ktoś zdolny do takiego okrucieństwa. Policja szybko ustaliła, że Małgosia, która w dyskotece była na zabawie sylwestrowej, wyszła na zewnątrz z kolegą. Potem ktoś widział ją jeszcze w towarzystwie trzech mężczyzn, ale kim byli, tego nie wiadomo. Śledztwo utknęło na trzy lata. A później nastąpił przełom: udało się ustalić, do kogo należał włos znaleziony na czapce leżącej w pobliżu miejsca zbrodni. Badanie DNA wykazało, że to włos Tomasza Komendy. Mężczyzna został zatrzymany, po czym zrobiono jeszcze jedną ekspertyzę: porównano odciski jego zębów ze śladami ugryzień na ciele dziewczyny. Pasowały. Najbardziej jednak pasowało prokuratorowi to, że Komenda przyznał się do winy...

