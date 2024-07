Charakterystyczną dla kobiecej natury cechą jest zmienność. Raz potrafią być bardzo słodkie, innym razem pokazazują pazurki. Edyta Herbuś też lubi się zmieniać i w zależności od nastroju pokazuje różne oblicza. Na początku tygodnia, na imprezie promującej książkę "Sekrety Makijażu", tancerka ubrała się jak rockmanka. Edyta założyła skórzane spodnie, szarą bluzkę i skórzaną kurtkę. Całość dopełniał mocny makijaż. Herbuś po prostu pokazała pazur!

Na wczorajszej gali "Esencja Natury" gwiazda wybrała stonowany look w modnej wersji black&white. Edyta wyglądała słodko w białej sukience.

A według Was, jaki look pasuje bardziej do Edyty?

Reklama