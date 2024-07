1 z 11

Henryka Krzywonos została uhonorowana nagrodą magazynu Wprost i otrzymała tytuł "Człowieka roku" za poświęcenie, jakie przez całe życie wkładała w obronę wyższych wartości.

Justyna Kowalczyk natomiast została uhonorowana tym szczytnym mianem nie tylko za swoje osiągnięcia sportowe, ale przedewszystkim za determinację i wolę walki. to ona pokazuje Polakom, że marzenia się spełniają dzięki pracy i ogromnemu wysiłkowi wkładanemu w to, co się kocha.

Gratulujemy!