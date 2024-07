Halloween jest w Hollywood jednym z najważniejszych świąt - zaraz obok Bożego Narodzenia i rozdania Oscarów...

Przygotowania do jego obchodów zaczynają się już dużo wcześniej. Gwiazdy doskonale wiedzą, jak ważny jest wybór odpowiedniej dyni i stroju na tę wyjątkową noc.



Heidi Klum, która co roku wraz z czwórką swoich dzieci i mężem organizuje Haloweenową imprezę, pokazała, że przygotowując to święto można się świetnie bawić.

Modelka, na planie nowego show nagrywanego w Beverly Hills, wycinała dyniom oczy, usta i próbowała nadać im przerażający wygląd!

