Jeśli ktoś miałby przyznać tytuł najlepiej ubranej rodziny w show-biznesie to bez wątpienia powędrowałby on do Beckhamów. Można się tylko domyślać, że na straży doskonałego stylu swoich dzieci i męża stoi Victoria, która przecież modą zajmuje się już zawodowo. Gwiazdorska rodzina prezentuje się nienagannie nawet podczas codziennych wyjść. Przypomnijmy: Perfekcyjna rodzina Beckhamów na lotnisku. Angelina i Brad mają konkurencję

Wszystko wskazuje na to, że miłość do mody Victoria zaszczepiła też w swojej 3-letniej córce, Harper Seven. Gwiazda od dawna powtarzała, że marzy o córce właśnie dlatego, aby móc ją ubierać w urocze kreacje i w przyszłości chodzić na wspólne zakupy. Chyba się udało, bo Victoria pochwaliła się właśnie pierwszym projektem autorstwa małej Harper. Na Twitterze opublikowała kolaż, który skomponowała dziewczynka, podkreślając z dumą jej debiut.

Jak wam się podoba?

