Hanna Lis o życiowym dramacie, omal nie straciła córki. „To co, może wyskrobiemy?"

Hanna Lis dziś jest szczęśliwą mamą 21-letniej Julii i 19-letniej Anny, jednak, kiedy dziennikarka była w ciąży ze swoją pierwszą córką, przeżyła traumę. W poruszającej rozmowie w programie „Demakijaż” postanowiła wrócić do odległych wspomnień. Od lekarza usłyszała słowa, których nie powinna doświadczyć żadna matka. To był jeden z najgorszych momentów w jej życiu.

W rozmowie z Krzysztofem Ibiszem Hanna Lis opowiedziała o swoich dramatycznych przeżyciach z przeszłości. Jak się okazuje, kiedy dziennikarka była w pierwszej ciąży, przeszła prawdziwe piekło. Do tej pory wspomina słowa lekarza, które ten powiedział podczas podczas badania. Nikt nie dawał szans na to, że jej dziecko przeżyje.

Julki o mały włos nie straciłam. Pamiętam, że leżałam w szpitalu i nad głową lekarze mówili: 'Nie, to jest już po ciąży’, jeden mówił do drugiego: 'To co, może wyskrobiemy?'. Ja leżałam, w ogóle nie widziałam, co się dzieje - wspominała.