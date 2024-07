Wszystko wskazuje na to, że Hanna Lis straciła szansę pracy w „Panoramie”. Według najnowszych doniesień program informacyjny, który będzie emitowany w przerwie „The Voice of Poland” poprowadzi Andrzej Turski.

-Podobno Hanna Lis zażądała zbyt wielkiej gaży. W telewizji publicznej nie ma takich stawek i negocjacje zakończyły się fiaskiem- twierdzi źródło tygodnika „Na Żywo”.

Hanna Lis będzie więc musiała dalej szukać pracy. Myślicie, że dziennikarka ma jeszcze szansę odzyskać swoją pozycję sprzed lat, kiedy to każda ze stacji chciała, żeby podpisała kontrakt właśnie z nimi?

