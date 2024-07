Hanna Lis nie jest fanką piłki nożnej i do tej pory nie śledziła żadnych rozgrywek. Jednak dostrzegła, że polska reprezentacja na Euro 2016 gra coraz lepiej i jest coraz sprawniejszą drużyną. Dlatego też chwali kadrę Adama Nawałki i zapewnia, że ogląda mecze Polaków:

Nie jestem kibicem piłki nożnej, kompletnie mnie to nie interesuje, ale jako absolutny laik powiem, że jak odpalam telewizor i widzę naszych chłopaków na boisku, to widzę że to jest wreszcie drużyna, że oni wiedzą co robią, że trener potrafił stworzyć strategię, która działa. I pierwszy raz mam czegoś takiego, że nie męczę się przed telewizorem, tylko widzę, że mamy w tych mistrzostwach szansę! - mówi nam Hanna Lis.