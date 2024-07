Hanna Lis, Małgorzata Rozenek oraz Agnieszka Woźniak Starak pojawiły się niedawno w studiu "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiadały o swojej przyjaźni i kulisach programu "Azja Express". Przy okazji Hanna Lis zdradziła, jak poznała Małgorzatę Rozenek:

Ja poznałam Małgosię przez telefon. Tuż przed wyjazdem zadzwoniłam do Gośki, nawet nie wiem skąd miałam numer telefonu. Ja byłam strasznie rozłożona psychicznie perspektywą, że być może przez miesiąc nie będę widzieć swoich dzieci. Kompletnie nie mogłam sobie z tym poradzić, więc sobie myślę, jest druga taka ofiara, Rozenek, zadzwonię zapytać jak perfekcyjnie poradzić sobie z rozłąką.I to było zabawne, my wtedy pierwszy raz rozmawiałyśmy, pamiętasz ta rozmowa trwała 2,5 godziny jak nie lepiej. Zaczęło się od dzieci a później poszło. Także kiedy spotkałyśmy się na lotnisku w Warszawie to wydawało się, że właściwie jakoś tam się znamy- zdradziła Hanna Lis.