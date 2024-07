Halinka Mlynkova na kilka lat zniknęła ze sceny. Po wyjściu za mąż za Łukasza Nowickiego i urodzeniu syna, piosenkarka wybrała życie z dala od mediów. Teraz najwyraźniej postanowiła wrócić do show biznesu. Pierwszym krokiem było przyjęcie propozycji udziału w programie „Bitwa na głosy”. Piosenkarka razem z uczestnikami ze swojej grupy rywalizuje w nim m.in. z Urszulą Dudziak i Piotrem Kupichą.

-Ten program jest też dla mnie świetną formą promocji. Przed wakacjami wyjdzie moja nowa płyta. Chciałabym o sobie przypomnieć- wyznała w majowym wydaniu „Sukcesu”.

Halinka i muzycy święcą tryumfy, ich występy są jednymi z najlepiej ocenianych przez jury i widzów show. Niewątpliwie jest to powód do radości dla Mlynkowej, która postanowiła odświeżyć swój wizerunek.

