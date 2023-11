Nie jest żadną tajemnicą, że Hailey Bieber i Selena Gomez nie pałają do siebie sympatią. Mimo że Hailey została żoną Justina Biebera i mogłoby się wydawać, że nie powinna czuć żadnego urazu do byłej swojego ukochanego (w przeciwieństwie do niej...), to jednak modelka często publikuje posty, sugerujące coś całkiem przeciwnego.

Reklama

Hailey ewidentnie za Seleną nie przepada i wcale nie zamierza tego ukrywać. Być może wynika to z faktu, że jej rywalka długo nie mogła pogodzić się z utratą Justina, a może z medialnych porównań lub niechęci fanów swojego męża, którzy chcieliby widzieć u jego boku Selenę. Teraz Hailey znów prawdopodobnie dała wyraz swojej niechęci do Gomez. Opublikowała wymowny post na Instastories.

Hailey Bieber ostro o Selenie Gomez

Gdy ostatnio Selena Gomez opublikowała swój nowy utwór "Loose You To Love Me", nikt nie miał wątpliwości, że słowa są skierowane do Justina Biebera. Wtedy też Hailey Bieber pokazała, jakiej muzyki słucha ona, a tytuł utworu "I'll Kill You"- według internautów - był bardzo wymowny i odnosił się do Seleny.

Teraz z kolei Hailey opublikowała post, który również mówi dużo o jej stosunku do Seleny.

Instagram

Niektórzy ludzie nigdy cię nie polubią, ponieważ twoja dusza drażni ich demony - Racja - napisała Hailey Bieber pod cytatem.

Czyżby Hailey uważała, że jej dusza drażni Seleny demony? Nie jest to wykluczone! A wy jak myślicie? Chodzi o Gomez czy nie?

Hailey chce sprowokować Selenę?

Instagram

Selena odpowie Hailey?

Instagram