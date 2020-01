Hailey Bieber o Justinie Bieberze:"Jest na nim ogromna presja, której ludzie nie widzą". Zobacz zwiastun serialu o muzyku

Justin Bieber kończy swoją przerwę w karierze, zapowiadając nową płytę, singiel, trasę koncertową oraz serial dokumentalny! A to wszystko w 2020 roku. Produkcja o Justinie Bieberze to coś, na co czekają fani na całym świecie, ponieważ to właśnie tam mogą liczyć na smaczki z życia prywatnego swojego idola. Pierwszy odcinek "Justin Bieber: Seasons" będzie można obejrzeć już 27 stycznia 2020 roku na platformie Youtube. Serial będzie składał się z 10 odcinków, wszystkie będą dostępne za darmo oraz będą publikowane co tydzień w poniedziałki i środy w godzinach południowych czasu amerykańskiego. Czego możemy się spodziewać?

"Justin Bieber: Seasons" serial dokumentalny

W sieci pojawił się już zwiastun zapowiadający produkcję "Justin Bieber: Seasons":

Po raz pierwszy największa światowa gwiazda, Justin Bieber, odsłania zasłonę i pozwala fanom intymnie spojrzeć na ostatnie lata jego życia. Od radości małżeństwa po zmagania się z trudnościami. Justin otwiera się, aby pokazać z jakimi wyzwaniami się zmaga, gdy wraca do studia, aby nagrać swój pierwszy album od 2015 roku - czytamy w oficjalnym opisie produkcji.

W zwiastunie oprócz Justina pojawia się m. in. jego największa miłość Hailey Bieber. To ona wspiera go nie tylko w blasku reflektorów, ale również wtedy, kiedy gasną, a muzyk musi zmagać się z koszmarami codzienności m. in. depresją oraz wywieranymi na niego naciskami:

Jest na nim ogromna presja, której ludzie nawet nie widzą (...) Może oglądając to, ludzie będą mogli rzucić okiem na jego świat - wyznaje we fragmencie zapowiadającym serię.

Produkcja dokumentalna pokaże nie tylko proces powstawania najnowszej płyty, która ujrzy światło dzienne już w tym roku ale również niepublikowane wcześniej nagrania ze ślubu, oraz spotkań ze znajomymi, którymi muzyk nie chwalił się nigdzie wcześniej.

Jesteście ciekawi tego projektu?

Pierwszy odcinek pojawi się już 27 stycznia na platformie Youtube.