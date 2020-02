Hailey Bieber o antykoncepcji. Zdradziła kiedy planuje ciążę!

O ciąży Hailey Bieber plotkuje się już od dawna. Jeszcze przed ich ślubem pojawiały się informacje, że modelka spodziewa się dziecka, szybko jednak okazało się, że to tylko spekulacje. Z tych plotek zaczęli żartować sami zainteresowani, ale nie dementowali żadnych informacji na ten temat. Teraz Hailey Bieber w wywiadzie dla magazynu „People” przy okazji tematu antykoncepcji zdradziła, kiedy z Justinem planują dziecko. To spore zaskoczenie!

Hailey Bieber o antykoncepcji

Hailey Bieber w wywiadzie dla "People" przyznała, że zdecydowała się na stosowanie antykoncepcji hormonalnej, która miała pomóc w leczeniu jej problemów z cerą.

Dwa lata temu sięgnęłam po antykoncepcję hormonalną. (...) Moja skóra wyglądała, jakby mówiła: Ach, co się dzieje? W końcu dowiedziałam się, że moja antykoncepcja podnosi poziom jednego z moich hormonów. To trzeba było zmienić.

Szybko okazało się, że odpowiednio dobrana terapia przyniosła pożądane efekty i jak się okazuje, modelka nie zamierza na razie z niej rezygnować! To oznacza tylko jedno, decyzja o ciąży będzie musiała jeszcze zaczekać.

To potwierdza słowa Justina Biebera, który wypowiadał się jakiś czas temu w tym samym tonie, mówiąc, że na dziecko pojawi się w odpowiednim dla nich momencie. Jednak, że para zaczęła znacznie bardziej dbać o swoje zdrowie, odżywianie i zmieniła styl życia. Może to wskazywać, że wspólnie przygotowują się do starań o dziecko. Co o tym sądzicie?

Hailey zaprzecza pogłoskom o ciąży, eksponując swój płaski brzuch!

East News

Para jest w sobie bardzo zakochana, ale na decyzję o dziecku mają jeszcze czas.