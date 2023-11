Hailey i Justin Bieber niedługo będą świętować pierwszą rocznicę swojego ślubu. Para pobrała się we wrześniu 2018 roku, zaledwie po 3 miesiącach związku. Nikt nie wierzył, że relacja wokalisty i pięknej modelki przetrwa, tym bardziej że Bieber od lat tworzył wyjątkowo burzliwa relację z Seleną Gomez. Podejrzewano więc, że i tym razem Justin szybko zakończy związek z Hailey Baldwin i wróci do Seleny. Nic takiego jednak się nie dzieje, za to coraz częściej mówi się, że Justin i jego żona planują powiększenie rodziny. Czy w rocznicę ślubu podzielą się z nami radosną nowiną? Hailey dodała zdjęcie, które mówi wszystko!

Reklama

Hailey Bieber jest w ciąży?

Justin i Hailey Bieber wybrali się na wakacje i wreszcie mają mnóstwo czasu dla siebie. Zakochani chwalą się oczywiście zdjęciami, a na jednym z nich możemy podziwiać Hailey Bieber w wyjątkowo seksownym i skąpym bikini. Modelka pokazała się w stroju, który w pełni ukazał jej figurę i tym samym rozwiał wszelkie wątpliwości - żona Justina Biebera z pewnością nie jest w ciąży!

Hailey może pochwalić się perfekcyjną figurę, jak na modelkę przystało. Płaski brzuszek zdecydowanie nie zwiastuje powiększenia rodziny, ale kto wie, być może to tylko kwestia czasu? Jak myślicie, niedługo Justin i Hailey zdecydują się na dziecko?

Instagram

Hailey i Justin na razie nie spodziewają się dziecka

East News