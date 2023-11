1 z 6

A to niespodzianka! Wielka gwiazda Hollywood, Gwyneth Paltrow (46), poinformowała fanów o swoim ślubie. Co ciekawe, odbył się on już ponad miesiąc temu, 29 września w Nowym Jorku. Aktorka dopiero teraz jednak pokazała zdjęcia z tej uroczystości. Oczywiście największą uwagę przykuwa jej piękna, koronkowa kreacja z odkrytymi plecami. Poznajcie szczegóły tego ślubu w naszej galerii!

