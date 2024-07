Chyba każda gwiazda w Hollywood marzy o wydaniu książki kucharskiej. Niedawno poradnik jak gotować napisała Eva Longoria, teraz do tego grona dołączyła Gwyneth Paltrow.

W nowojorskim klubie odbyło się lunchowe lansowanie najnowszej książki aktorki zatytułowanej „My Father's Daughter”.

Książka, choć o gotowaniu, poświęcona jest pamięci ojca Gwyneth, który zmarł w 2002 roku. To on nauczył aktorkę, jak gotować i przekazał jej miłość do jedzenia i kultywowania smaków.