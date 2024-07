1 z 12

Dzisiaj rywalizacja w "Tańcu z Gwiazdami" była szczególnie ważna, bo stawka była wysoka. Wejście do półfinału i Kryształowa Kula były na wyciągnięcie ręki. W dzisiejszym odcinku zmieniły się nieco zasady, a pierwszą finałową parę poznaliśmy po dwóch tańcach w pierwszej części programu. Byli to Ania Wyszkoni i Jan Kliment , a z programem pożegnała się Marcelina Zawadzka i Rafał Maserak. Tradycyjnie na parkiecie popisała się Wyszkoni, ale Agnieszka Sienkiewicz nie pozostała w tyle, zachwycając swoimi seksownymi ruchami do piosenki Rihanny. Gościem specjalnym programu była Honorata Skarbek

Tak gwiazdy radziły sobie w półfinale: