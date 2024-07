Jeszcze do niedawna swetry kojarzyły się z nieeleganckimi codziennymi stylizacjami. Jednak tą jesienią i zimą wełniane sweterki będą królowały nawet na czerwonych dywanach!

Dzięki m.in. Stelli McCarteny, czy projektantom Iceberga ta część garderoby stała się modowym niezbędnikiem!



Swetry doskonale pasują do skórzanych spodni, dżinsów, a nawet spódnic maxi. W zależności od okazji, możesz je urozmaicać apaszkami, wisiorkami lub broszkami.



Pamiętaj, że sklepach znajdziesz szeroką gamę wzorów, splotów i typów swetrów. Każda znajdzie swój ulubiony!

Przypadł Wam do gustu ten wełniany trend?



Więcej o najmodniejszych swetrach dowiesz się w najnowszym numerze magazynu FLESZ!



jm

