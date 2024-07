Gwiazdy na wyborach Miss Egzotica International 2013

1 z 10

15 lutego w warszawskim centrum handlowym Blue City odbył się wybory Miss Egzotica International. Konkurs skierowany jest do dziewcząt mieszkających w Polsce, które pochodzą z obcych krajów. W ten sposób organizatorzy chcą pokazać wielokulturowość, która co raz częściej otacza nas na co dzień. W tym roku koronę wywalczyła Nina Elisa Kozieradzka, posiadająca zambijskie korzenie.

Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć gwiazd. Gale poprowadziła piękna Omenaa Mensah w długiej pomarańczowej kreacji. Natomiast wyboru Miss Egzotica dokonali koneserzy kobiecej urody, wśród których znaleźli się m. in. Mariusz Pudzianowski, Radosław Majdan oraz Robert Leszczyński. Podczas imprezy o swoim istnieniu przypomniał również Krzysztof Kasa Kasowski.

