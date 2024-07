1 z 19

Już jutro rusza w Sopocie największe muzyczne święto w Polsce czyli festiwal Top Trendy 2014. Organizatorzy imprezy co roku dbają o to, aby na scenie Opery Leśnej nie zabrakło najgłośniejszych nazwisk rodzimej sceny muzycznej i tegoroczna edycja nie będzie pod tym względem wyjątkiem. Przypomnijmy: TOPtrendy 2014: Wystąpi ponad 30 gwiazd! Znamy pełną listę

Każda edycja festiwalu to nie tylko uczta dla uszu, ale również oczu - gwiazdy co roku dokładają wszelkich starań, aby prezentować się na scenie efektownie i przyciągać wzrok telewidzów. Efekty bywały różne - od widowiskowych kreacji po spektakularne wpadki. Z okazji jutrzejszego startu TT2014 przygotowaliśmy dla was galerię najciekawszych (niekoniecznie najlepszych) stylizacji gwiazd z ostatnich lat, które prezentowały w Sopocie. Jest na co popatrzeć!

Tak gwiazdy prezentowały się w poprzednich latach na festiwalu Top Trendy: