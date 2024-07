Zgodnie z zapowiedziami Małgorzata Socha po porodzie bardzo powoli wraca do pracy i funkcjonowania w mediach. Aktorka, która lada dzień wróci na plan "Przyjaciółek", nie forsuje się i póki co raczej unika błysku fleszy. Pojawiła się już za to na pierwszej okładce. Przypomnijmy: Pierwsza okładka Sochy po ciąży. Sexy mama?

Wczoraj Socha wybrała się na kameralną premierę sztuki "Pod niemieckimi łóżkami", która odbyła się w ramach Projektu Teatr Warszawa. Gwiazda miała okazję spotkać się z koleżankami i kolegami z branży - Bartkiem Kasprzykowskim, Tamarą Arciuch i Agnieszką Cegielską. To właśnie pogodynce zawdzięczamy jedynie zdjęcie z tego wydarzenia, które zamieściła na swoim Facebooku.

Cała czwórka wydawała się w szampańskich nastrojach, a Socha w skórzanej spódnicy była w doskonałym humorze, pozwalając sobie nawet na małe żarty. Póki co, Małgorzata tylko raz pojawiła się na salonach po ciąży (zobacz: Socha pierwszy raz po porodzie. Zachwyciła szczupłą figurą).

Tak wczoraj bawiła się Socha, Kasprzykowski, Arciuch i Cegielska:

