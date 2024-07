Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk, Monika Olejnik i Tomasz Ziółkowski, Olga Bołądź, Viola Kołakowska, Karolina Gorczyca, Kasia Warnke pojawili się na premierze sztuki "Beniowski, król Madagaskaru" w Teatrze IMKA Tomasza Karolaka. Która z gwiazd wyglądała najlepiej?

Główne role w przedstawieniu "Beniowski, król Madagaskaru" według Słowackiego w inscenizacji Pawła Świątka grają Tomasz Schuchardt i Piotr Stramowski. Kim jest tytułowy Beniowski? Na stronie teatru czytamy:

Maurycy August Beniowski (1746-86) to postać-legenda, polski baron Munchausen, żołnierz, awanturnik, pisarz. Z pochodzenia Węgier, urodził się na terenie dzisiejszej Słowacji, lecz uważał się za Polaka, a zmarł na Madagaskarze, kojarzonym wiele dekad później z mocarstwowymi ambicjami II Rzeczpospolitej. Beniowski zdobył Madagaskar dla Francji i został obwołany przez tubylców królem wyspy. Potem oferował ją Amerykanom. Na podbój Madagaskaru wyruszył z Kamczatki, gdzie został zesłany za uczestnictwo w konfederacji barskiej. Wraz z niedoszłym zabójcą carycy Katarzyny II, porucznikiem Barutinem, zorganizował ucieczkę statkiem, który przez Japonię doprowadził go do krainy lemurów.