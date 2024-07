Wczoraj odbyła się premiera filmu "Disco Polo"! Na imprezie pojawiło się sporo znanych twarzy, wśród nich wypatrzyłyśmy jedną z gwiazd filmu - Joannę Kulig. Aktorka miała na sobie elegancką stylizację od polskiej marki Bohoboco. Całość prezentowała się bardzo poprawnie!

Na elegancki zestaw postawiła również Aleksandra Hamkało. Niebieska sukienka z asymetrycznymi wykończeniami prezentowała się bardzo dobrze na jej zgrabnej sylwetce. Jednak efekt końcowy zepsuła źle dobrana fryzura i makijaż!

Naszej uwadze nie umknęła również nonszalancka stylizacja Agnieszki Szulim. Przecierane spodnie, botki na obcasie, luźny t-shirt i bardzo modne poncho to look idealnie pasujący do znanej dziennikarki. Wśród zaproszonych gości znalazła się również Patrycja Markowska i Anna Popek.

W galerii znajdziecie więcej zdjęć z premiery "Disco Polo":