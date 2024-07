Do Soho Factory na Mińskiej przybyło wczoraj wiele gwiazd. Pokaz najnowszej kolekcji Macieja Zienia, jak zawsze przyciągnął tłumy miłośników mody. Dla wszystkich celebrytek, pokazy mody to nie tylko możliwość podpatrzenia co będziemy nosić w kolejnym sezonie, ale także okazja do pochwalenia się swoimi kreacjami.

Halinka Mlynkova, Marina, Ramona Ray oraz Asia Ash pojawiły się w modnych przezroczystych stylizacjach. Nam najbardziej do gustu przypadł strój Mariny, która już od jakiegoś czasu bacznie śledzi najnowsze trendy w modzie. Najgorzej wypadła Ramona Ray, której czarna „sukienka” ze sztywnego tiulu przypominała na wyciętą nożyczkami firankę.

Która z gwiazd Waszym zdaniem prezentowała się najlepiej?

