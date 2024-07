1 z 11

Na dzisiejszej konferencji "You Can Dance" nie mogło zabraknąć największych gwiazd tanecznego programu. Prowadząca Patricia Kazadi ubrana w żółtą obcisłą sukienkę, do której dopasowała czarną krótką kurtkę i lakierowane martensy- przedstawiła uczestników najnowszej edycji You Can Dance.

Na scenie oprócz wybranej 14 tancerzy pojawili się jurorzy: Kinga Rusin, Michał Piróg i Agustin Egurolla. Rosin po raz kolejny postawiła na beżową stylizację, Piróg wybrał klasyczne połączenie bieli i czerni a Egurolla pokazał się w granatowych spodniach i sportowej marynarce.

