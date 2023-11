1 z 9

Dj Adamus przeniósł Ibizę do Warszawy! Jak to możliwe? Już po raz drugi zorganizował drugą edycję swojego autorskiego festiwalu - DJ Adamus Ibiza Camp On! Festival w warszawskim klubie The View. Skąd pomysł na taką imprezę?

Kiedyś miałem kilka marzeń. Wiele z nich już się spełniło. Odbyłem podróż życia po Azji i Ameryce, bywam na Ibizie, wydałem książkę autobiograficzną „Historia złego chłopca”, mam swój klub, więc teraz czas na własny Festiwal. Tym większa jest satysfakcja kiedy wiem, że druga edycja Ibiza Camp On! Festival jest wstępem do wielkiego świętowania na wyspie. Przede mną pracowite wakacje, które zakończą się wyjątkowym tygodniem we wrześniu na Ibizie! - przyznaje DJ Adamus.

Dla zebranych gości zagrali czołowi polscy DJ oraz gość specjalny z Ibizy - Luis del Villar. Klimat słonecznej udzielił się gwiazdom, a wśród nich m.in. Anna Oberc, Ilona Felicjańska z partnerem, Patrycja Wieja (zwyciężczyni 1 edycji Projekt Lady), Anna Głogowska czy Marek Kaliszuk. Zobaczcie zdjęcia!

Zobacz: "Wylano wiadro pomyj" Dj Adamus komentuje porażkę Gromee'ego na Eurowizji i zwraca uwagę na ważną rzecz!