Halloween to chyba ulubione święto gwiazd i to na całym świecie. To doskonała okazja, aby pokazać się w zaskakujących stylizacjach i popuścić wodzę fantazji, co też zresztą chętnie od lat czynią. Przebrania można zaprezentować podczas oficjalnych imprez lub tych bardziej prywatnych z najbliższymi przyjaciółmi, ale zawsze jest jeden warunek - Halloween musi być uwiecznione na zdjęciach.

Polskie gwiazdy w ostatnich latach starają się dogonić bogate przebrania swoich kolegów i koleżanek ze Stanów Zjednoczonych. Nieocenionym narzędziem w chwaleniu się kostiumami stały się Facebook i Instagram. Dzięki portalom społecznościowym mogliśmy podziwiać fantazyjne stylizacje m.in. Dody, Joanny Horodyńskiej, Dawida Wolińskiego czy Candy Girl, której przypada chyba tytuł najbardziej przerażającego przebrania z naszego show-biznesu. Wystarczy tylko spojrzeć na jej zdjęcie z zabawy sprzed roku.

Poniżej przegląd najciekawszych kreacji polskich gwiazd na Halloween z lat poprzednich: