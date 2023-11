1 z 9

10 grudnia w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się 4. edycja Gali Gwiazdkowej Fundacji One Day z udziałem takich gwiazd jak Edyta Herbuś, Grażyna Wolszczak, Kamila Szczawińska, Joanna Opozda, Leszek Stanek czy Natalia Siwiec.

Akcja Gwiazdkowa One Day to nie tylko świąteczne prezenty. To czas, w którym Fundacja, w ramach inicjatywy Wsparcie na Starcie zdobywa fundusze na kursy zawodowe oraz szkolenia dla dzieci opuszczających domy dziecka oraz placówki opiekuńcze. Inicjatywa otwiera przed młodzieżą drzwi do świata samorealizacji, daje szansę rozwoju i usamodzielnienia się.

”Dzięki kursom organizowanym przez Fundację One Day oraz sfinansowanym przez nas szkoleniom zawodowym młodzież może planować czas po opuszczeniu placówek wychowawczych. Budujemy ich pewność siebie oraz dajemy wymierne kompetencje, dzięki którym mogą podjąć pracę i zarobić na swoje utrzymanie. Akcja Wsparcie na Starcie dla tych dzieci często oznacza ucieczkę przed patologicznym środowiskiem i szansę na samodzielne dorosłe życie” – mówi Monika Krzyżanowska, założycielka Fundacji.

Zobaczcie, jak wyglądała wielka gala Fundacji One Day!

Zobacz: Gwiazdy podczas akcji charytatywnej ONE DAY! Zobaczcie zdjęcia!