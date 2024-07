Gwiazdy na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach

1 z 13

Właśnie trwa Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Do kurortu co chwilę zjeżdżają się kolejne znane twarzy, aby wziąć udział w tym wielkim wydarzeniu, które potrwa aż do niedzieli. Ci którzy wczoraj przybyli nad Bałtyk już zaczęli korzystać ze słonecznej pogody.

Dziś na plaży można było spotkać m.in.: Annę Dereszowską z córką, Monikę Richardson w militarnym kombinezonie, Zbigniewa Zamachowskiego, Piotra Cyrwusa z żoną czy Roberta Moskwę.